Starlink, Butti: “satelliti tlc sono complementari per aree remote”

“Non ho mai affermato che la connettività satellitare sia ‘l’unica soluzione’ per raggiungere gli obiettivi di connettività del PNRR”. Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza, con delega sulle comunicazioni, Alessio Butti che in una nota interviene sulla domanda relativa al ruolo dei satelliti di Musk per le telecomunicazioni fatta durante la conferenza stampa del Premier Giorgia Meloni. Butti evidenzia che si tratta solo di una “soluzione complementare” con la rete in fibra ottica, “utile soprattutto per le aree remote” difficili da raggiungere. Inoltre – aggiunge – “la connettività satellitare non garantisce le stesse prestazioni della fibra”.

“Come ho già sottolineato in diverse interviste, incontri e occasioni pubbliche – afferma Butti – la spina dorsale della connettività ad alta velocità in Italia resta e resterà la fibra ottica. La connettività satellitare è universalmente ritenuta una soluzione complementare, utile soprattutto in quelle aree remote e spopolate dove le reti terrestri non arrivano o l’implementazione delle stesse è estremamente lunga e costosa. Inoltre, la connettività satellitare non garantisce le stesse prestazioni della fibra”.

“Sostenere che io abbia affermato qualcosa di diverso è falso – prosegue il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – Questo Governo ha sempre lavorato con un approccio pragmatico e tecnologicamente neutrale, puntando a garantire che nessun territorio, per quanto isolato, rimanga escluso dall’accesso alla banda ultra-larga. La fibra rimane il cardine delle nostre strategie infrastrutturali, mentre il satellite è uno strumento aggiuntivo per accelerare il processo di digitalizzazione laddove necessario”.

