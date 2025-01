Stasera naso all’insù per la congiunzione Luna-Giove-Pleiadi

MeteoWeb

Questa sera il cielo notturno sarà il palcoscenico di un evento astronomico imperdibile: la congiunzione tra la Luna, Giove e l’ammasso stellare delle Pleiadi, nella costellazione del Toro. A completare lo spettacolo celeste, la brillante stella Aldebaran, il “cuore rosso” del Toro, offrirà un tocco di luce intensa.

La Luna sarà facilmente visibile e fungerà da guida per individuare gli altri protagonisti di questa meraviglia celeste. Giove, il gigante gassoso, brillerà poco distante, distinguendosi per la sua luminosità stabile. Le Pleiadi, invece, sono un gruppo di giovani stelle blu situate a circa 440 anni luce da noi e sono note fin dall’antichità come le “Sette Sorelle”.

Congiunzione Luna-Giove-Pleiadi, curiosità astronomiche

La Luna, il nostro satellite naturale, è uno degli oggetti più studiati nel Sistema Solare. La sua superficie è costellata di crateri e mari lunari, resti di antichi impatti e attività vulcanica. Il suo ciclo di fasi influenza da millenni il calendario umano e persino le maree terrestri.

Giove, invece, è il pianeta più grande del Sistema Solare, con un diametro 11 volte quello della Terra. Oltre al suo sistema di anelli sottili, è famoso per la Grande Macchia Rossa, una tempesta che infuria da almeno 350 anni.

Le Pleiadi, infine, sono un oggetto celeste che ha ispirato miti e leggende in tutto il mondo. In Giappone, ad esempio, sono conosciute come “Subaru”, termine che significa “unirsi”, e hanno dato il nome al celebre marchio automobilistico.

