Stasera giochi di prestigio cosmici, Saturno scomparirà dietro la Luna: come e quando vedere l’occultazione dall’Italia

Stasera i cieli italiani saranno teatro di un evento astronomico affascinante: l’occultazione di Saturno da parte della Luna. Questo fenomeno, in cui il pianeta con i suoi anelli viene momentaneamente nascosto dal nostro satellite naturale, sarà visibile in quasi tutto il territorio italiano, fatta eccezione per alcune zone della Sicilia sudoccidentale e della punta della Calabria, dove si potrà comunque osservare una congiunzione radente spettacolare.

L’occultazione di Saturno da parte della Luna, cosa accadrà

Durante l’occultazione, Saturno scomparirà dietro il lembo non illuminato della Luna e riapparirà dal lato luminoso, offrendo agli appassionati di astronomia un’occasione unica per osservare il pianeta e i suoi anelli in un contesto straordinario. La Luna si presenterà come una sottile falce crescente, e si troverà a circa 30 gradi sopra l’orizzonte sudoccidentale poco dopo il tramonto del Sole. A completare la vista, poco sotto la Luna brillerà Venere, aggiungendo ulteriore bellezza alla scena serale.

L’evento è particolarmente comodo da osservare, con tempi che vanno dalle 18:30 alle 19:37 ora locale, a seconda della città. Ecco gli orari principali per alcune località italiane, come riportato dall’INAF:

Città Ora di inizio Ora di fine Arcetri 18:39 19:33 Bologna 18:38 19:34 Cagliari 18:40 19:24 Catania Passaggio radente Passaggio radente Milano 18:34 19:34 Napoli 18:49 19:27 Padova 18:38 19:35 Palermo 18:56 19:17 Roma 18:43 19:30 Teramo 18:45 19:31 Torino 18:32 19:33 Trieste 18:41 19:35

Come osservare l’occultazione

Per chi desidera ammirare l’evento, il consiglio è di scegliere un luogo lontano da fonti di inquinamento luminoso e di prepararsi con almeno mezz’ora di anticipo per adattare gli occhi all’oscurità. Saturno sarà facilmente visibile a occhio nudo, ma l’utilizzo di un binocolo o di un telescopio permetterà di apprezzare nei dettagli la superficie craterizzata della Luna e gli anelli di Saturno.

Come detto, l’occultazione inizierà con Saturno che scompare dietro il lato oscuro della Luna, un momento particolarmente suggestivo per gli osservatori dotati di telescopio. Successivamente, il pianeta riemergerà dal lato illuminato, regalando una visione emozionante anche a chi utilizza strumenti più semplici o osserva a occhio nudo.

Un evento raro

Le occultazioni di Saturno da parte della Luna non sono eventi frequenti. Dopo quella del 4 gennaio, il prossimo appuntamento per una visione facilmente accessibile sarà nel 2037. Ciò rende l’evento di stasera un’occasione imperdibile per gli appassionati del cielo, oltre che per chiunque voglia lasciarsi affascinare dalla bellezza del cosmo.

