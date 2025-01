Stasera visibile brillante trenino Starlink in tutta Italia

MeteoWeb

Il cielo notturno ha sempre suscitato curiosità e fascino, da tempi immemori. Ma con l’avvento delle moderne tecnologie spaziali, gli oggetti che solcano il nostro firmamento sono cambiati. Non più solo stelle e pianeti, ma anche satelliti artificiali che, come “trenini di luci“, tracciano scie luminose attraverso l’oscurità. È il caso di Starlink, un progetto ambizioso di SpaceX che sta trasformando il nostro modo di interagire con l’Universo, portando la connessione a Internet anche nei luoghi più remoti del pianeta.

La nuova corsa del “trenino Starlink”

Stasera, 2 gennaio 2025, alle 18:14, ci sarà un nuovo passaggio spettacolare dei satelliti Starlink, e sarà visibile in tutta Italia. Se alzi gli occhi al cielo, potresti notare una fila di luci brillanti, che appaiono come un trenino in movimento. Ma questi non sono fenomeni misteriosi, bensì i satelliti di SpaceX, un’impresa privata di razzi e veicoli spaziali fondata da Elon Musk nel 2002, che ha lanciato Starlink per creare una rete globale di Internet ad alta velocità.

La “caccia” al passaggio di Starlink non è mai stata così facile. Per seguire il percorso esatto del trenino luminoso, basta scaricare le mappe che il sito Heavens-Above mette a disposizione gratuitamente. Con pochi clic, è possibile scoprire l’ora e la direzione da cui appariranno i satelliti. Il passaggio di stasera, come gli altri, avverrà da ovest a nord-est, e durerà circa 4 minuti, quindi è consigliabile posizionarsi un po’ prima dell’orario indicato per non perdere il momento. Se il sito non mostra subito la mappa, è possibile riprovare più tardi o collegarsi a piattaforme alternative che offrono lo stesso servizio.

Come trovare il trenino Starlink nel cielo

Non è mai stato così semplice scoprire dove e quando i satelliti Starlink saranno visibili dalla propria città. Grazie alla tecnologia e ai siti web dedicati, come Heavens-Above, chiunque può scoprire il momento esatto in cui appariranno questi oggetti luminosi nel cielo. Basta selezionare la propria città sul sito, accedere alla sezione “passaggi Starlink” e ottenere mappe dettagliate con ora e data dei passaggi. Queste mappe sono anche scaricabili, permettendo a chiunque di prepararsi alla visione, e di conoscere anche gli orari dei passaggi della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e degli altri satelliti in orbita.

L’impatto di Starlink sul cielo notturno

Mentre il passaggio di questi satelliti affascina molti, non tutti guardano con lo stesso entusiasmo questo fenomeno. Sebbene Starlink offra benefici concreti, come l’accesso a Internet nelle aree remote, c’è anche una parte meno piacevole di questa realtà: l’inquinamento luminoso. Quando vediamo quella fila di luci nel cielo, siamo di fronte a una forma di inquinamento, simile ai riflessi iridescenti del gasolio in una pozzanghera. Sebbene lo spettacolo sia visivamente impressionante, c’è una chiara dimensione ambientale che non può essere ignorata.

Questi “trenini di luci” non sono altro che satelliti artificiali in orbita terrestre bassa (LEO), il cui numero è in costante crescita grazie a progetti come Starlink. Mentre lo spettacolo potrebbe sembrare affascinante, gli esperti ricordano che la luminosità di questi satelliti, anche quando non visibili ad occhio nudo, costituisce una minaccia per la ricerca scientifica. I telescopi, sia professionali che amatoriali, che studiano il cielo notturno, sono sempre più ostacolati dalla presenza di questi satelliti. Anche gli osservatori in luoghi remoti, come quelli cileni, hawaiani e canari, stanno riscontrando difficoltà nel raccogliere dati precisi a causa della crescente interferenza di questi oggetti artificiali.

Un rischio crescente: la sindrome di Kessler

La proliferazione di satelliti in orbita terrestre bassa solleva anche preoccupazioni più gravi. Il rischio di collisioni tra questi satelliti potrebbe portare a un effetto domino devastante, noto come “sindrome di Kessler“. In pratica, quando un satellite collide con un altro, può generare una serie di frammenti che continuano a orbitare ad alta velocità, aumentando il rischio di ulteriori impatti. Questo fenomeno potrebbe danneggiare o distruggere i satelliti in orbita e, in casi estremi, rendere inutilizzabili le orbite terrestri basse, che sono fondamentali per molteplici applicazioni, tra cui le telecomunicazioni, il monitoraggio meteorologico e la navigazione GPS.

La corsa dei satelliti: il cielo notturno e il futuro dell’osservazione spaziale

Il cielo notturno, un tempo uno spazio incontaminato e ricco di mistero, sta cambiando radicalmente. Le stelle, che per millenni hanno affascinato le generazioni, sono ora oscurate da decine di migliaia di satelliti artificiali che invadono l’orbita terrestre. Ciò sta rendendo sempre più difficile per scienziati e astronomi osservare il cosmo. I telescopi, strumenti delicati e complessi, si trovano ormai ad affrontare una sfida senza precedenti, con i dati raccolti che, spesso, vengono compromessi dalla presenza di questi satelliti.

Le problematiche derivanti da questo fenomeno non sono soltanto legate all’astronomia, ma anche alla qualità dell’ambiente visivo che sperimentiamo ogni notte. La crescente invasione di satelliti nel cielo ci costringe a rivedere il nostro concetto di “cielo stellato“. Le meraviglie naturali che una volta si potevano ammirare in luoghi remoti sono ora offuscate da queste scie luminose, trasformando il cielo in un paesaggio “artificiale“.

In definitiva, mentre il passaggio dei satelliti Starlink può essere affascinante da osservare, non possiamo ignorare gli effetti collaterali di questa nuova realtà tecnologica. L’inquinamento luminoso e i rischi legati all’orbita terrestre bassa sono sfide che vanno affrontate con attenzione. L’incremento continuo di satelliti potrebbe minacciare il nostro cielo notturno e compromettere l’osservazione scientifica, ma resta da vedere se gli sviluppi tecnologici riusciranno a trovare un equilibrio tra innovazione e sostenibilità. Mentre ci godiamo lo spettacolo di un “trenino di luci” che solca il cielo, è fondamentale riflettere su come questa nuova era spaziale influenzerà il nostro rapporto con l’ambiente e con l’universo che ci circonda.

