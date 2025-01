Gli Stati Uniti si preparano alla ‘lotta’ nello spazio: previsione shock sulla terza guerra mondiale

MeteoWeb

Negli ultimi anni, lo spazio è diventato un dominio sempre più strategico per le grandi potenze mondiali, in particolare per gli Stati Uniti. Un recente rapporto del Pentagono ha definito lo spazio un “dominio cruciale” per le future guerre tra superpotenze, evidenziando l’importanza di questo ambiente nella sicurezza nazionale americana. Secondo il rapporto, entro il 2050 potremmo assistere a conflitti gestiti a distanza, con sistemi d’arma robotici che operano in orbita. Queste armi sarebbero in grado di colpire obiettivi terrestri senza l’intervento diretto dell’uomo, aprendo scenari inediti.

La crescente rilevanza dello spazio è testimoniata anche dalla presenza di figure chiave dell’industria tecnologica e spaziale durante l’insediamento del presidente Trump, come Elon Musk, fondatore di SpaceX, e Jeff Bezos, fondatore di Blue Origin e Amazon. Entrambi sono impegnati nello sviluppo di sistemi satellitari globali, sottolineando l’interesse del settore privato nelle operazioni spaziali. Una delle prime azioni dell’amministrazione Trump è stata l’ordine di esporre la bandiera della Space Force accanto a quelle degli altri rami militari statunitensi. Questo gesto simbolico riflette la convinzione che, tra le gravi minacce alla sicurezza nazionale, la superiorità americana nello spazio sia assolutamente essenziale.

La militarizzazione dello spazio solleva interrogativi sulla compatibilità con il diritto spaziale vigente, che prevede l’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico. Tuttavia, la crescente competizione tra le superpotenze potrebbe portare a una revisione delle normative internazionali per affrontare le nuove sfide legate alla sicurezza spaziale.

Gli investimenti

In questo contesto, gli Stati Uniti stanno investendo significativamente nello sviluppo di tecnologie spaziali avanzate e nella creazione di una dottrina militare specifica per le operazioni nello spazio. L’obiettivo è garantire la superiorità strategica in questo nuovo dominio e proteggere le infrastrutture critiche da potenziali minacce.

La competizione per il dominio dello spazio non riguarda solo gli Stati Uniti e la Cina, ma coinvolge anche altri attori internazionali. La Russia, ad esempio, pur non avendo le stesse capacità delle altre due superpotenze, svolge un ruolo di “disturbatore” nello scenario spaziale.

La crescente importanza dello spazio come dominio strategico richiede una riflessione approfondita sulle implicazioni etiche, legali e di sicurezza legate alla sua militarizzazione. La comunità internazionale dovrà affrontare queste sfide per garantire che lo spazio rimanga un ambiente sicuro e sostenibile per tutte le nazioni.

La terza guerra mondiale si combatterà nello spazio?

Il Pentagono sembra ritenere che sia una possibilità concreta. In un rapporto ufficiale, viene dichiarato che lo spazio potrebbe diventare il “dominio decisivo” per futuri conflitti tra superpotenze esistenti ed emergenti. Lo spazio, definito spesso come “l’ultima frontiera”, rischia di trasformarsi in un campo di battaglia fondamentale per la supremazia globale. Con la crescente militarizzazione delle orbite terrestri, Stati Uniti, Cina e Russia sono impegnati in una corsa tecnologica per il dominio dello spazio. Negli ultimi anni, il Pentagono ha intensificato gli investimenti nella sicurezza spaziale, ritenendo che la superiorità in questo ambito possa essere determinante per il controllo globale.

Secondo gli esperti, la guerra nello spazio non si limiterebbe a distruggere i satelliti o le infrastrutture, ma potrebbe causare danni globali alla comunicazione, ai sistemi GPS e alle reti energetiche. Inoltre, l’utilizzo di armi cinetiche o laser potrebbe avere ripercussioni devastanti sulla Terra, creando campi di detriti pericolosi per future missioni spaziali.

