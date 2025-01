Cos’è quella “stella” luminosa dopo il tramonto? La risposta è sorprendente

MeteoWeb

Alzando gli occhi al cielo nelle notti di gennaio, è facile notare una “stella luminosa” (più di una in realtà) che spicca particolarmente nel firmamento, catturando l’attenzione di chi osserva. La loro brillantezza potrebbe farci pensare che si tratti di stelle lontane, ma in realtà quelle “stelle” non sono affatto stelle, bensì pianeti del nostro Sistema Solare. Nel cielo di gennaio, infatti, 2 dei pianeti più vicini alla Terra, Venere e Giove, sono particolarmente visibili e brillanti. La loro presenza nel cielo notturno suscita meraviglia, ma spesso ci ingannano con il loro splendore, facendoci credere che siano corpi celesti molto più lontani e misteriosi di quanto siano in realtà.

Lo spettacolo di Venere dopo il tramonto, la luminosa “Stella della Sera”

Se osserviamo attentamente il cielo al tramonto, uno dei punti di luce più brillanti che possiamo notare è la luminosa “Stella della Sera”, Venere. Questo pianeta è noto per la sua incredibile luminosità, che lo rende visibile anche a occhio nudo durante le ore serali. Venere è il 2° pianeta più vicino al Sole e la sua atmosfera densa e riflettente, ricca di acido solforico, gli conferisce una brillantezza che lo rende uno dei corpi celesti più luminosi nel cielo notturno.

Il 10 gennaio Venere ha raggiunto la sua massima elongazione, cioè la sua distanza angolare massima dal Sole, ed quindi appare particolarmente brillante nel cielo a Sud/Ovest dopo il tramonto. In questa fase, il pianeta si trova a circa 0,7 distanze terrestri dal nostro pianeta e raggiungerà il suo massimo splendore il 16 febbraio. In quel momento, Venere si presenterà sotto forma di una sottile falce, un fenomeno spettacolare che si può osservare anche con un piccolo telescopio.

Giove, il gigante del Sistema Solare

Guardando verso Est, un altro corpo celeste che attira l’attenzione è Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare. Sebbene Giove non brilli come Venere, è comunque visibile a occhio nudo e rappresenta uno spettacolo imperdibile per gli appassionati di astronomia. La sua posizione nel cielo lo fa risplendere soprattutto nelle ore serali, e il suo cammino nel cielo lo porta a tramontare lentamente verso Ovest nelle prime ore della notte.

Giove si trova attualmente a 4,2 distanze terrestri dal nostro pianeta, nel cielo della costellazione del Toro, e la sua luminosità è tale da farlo apparire come una “stella” brillante. Anche se non raggiunge la luminosità di Venere, Giove è comunque uno dei pianeti più visibili in questo periodo dell’anno.

Un’altra “stella” luminosa e rossa ad Est: Marte

Se il nostro sguardo si sposta ulteriormente verso Sud/Est, possiamo notare un altro pianeta che sta guadagnando visibilità: Marte. Il Pianeta Rosso è particolarmente brillante in queste notti di gennaio, grazie alla sua opposizione, quando la Terra si trova esattamente tra Marte e il Sole. Questo allineamento lo rende più vicino alla Terra e, quindi, il più luminoso. In questa fase, il pianeta è interamente illuminato dal Sole, e la sua colorazione rossa è facilmente distinguibile, specialmente se osservato con un piccolo telescopio.

Marte, attualmente a 0,6 distanze terrestri dalla Terra, è visibile in tutta la sua grandezza e si trova nella costellazione del Cancro. L’opposizione di Marte, che avviene oggi, 12 gennaio 2025, rappresenta una delle migliori occasioni per osservarlo.

Un cielo pieno di meraviglie

In queste notti di gennaio, il cielo ci regala uno spettacolo straordinario. È importante ricordare però che quelle “stelle luminose” che vediamo non sono in realtà stelle, ma pianeti del nostro Sistema Solare. Venere, Giove e Marte sono i protagonisti di questo affascinante scenario celeste, e ognuno ha una propria storia da raccontare. Quindi, la prossima volta che alziamo gli occhi al cielo, ricordiamoci che stiamo osservando dei vicini cosmici e non stelle lontane.

