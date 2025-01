Strage di ippopotami in Zimbabwe: 19 morti in tre mesi a causa della siccità e della fame

MeteoWeb

Diciannove ippopotami sono morti in Zimbabwe negli ultimi tre mesi, molto probabilmente a causa della mancanza di cibo dovuto alla grave siccità che ha colpito il Paese. Si riferisce all’autorità per la fauna selvatica. I campioni prelevati dagli animali morti non hanno mostrato tracce di anomalie o avanzamento dell’antrace, ha affermato ZimPark. Tuttavia, gli ippopotami si sono spostati di 10 chilometri dal loro habitat in cerca di cibo. I “risultati indicano fortemente che la maggior parte dei casi di mortalità fino a questo momento sono direttamente collegati a gravi deficit nutrizionali piuttosto che a malattie infettive”, ha aggiunto.

Lo Zimbabwe è tra i diversi Paesi dell’Africa meridionale che sono stati duramente colpiti dalla siccità negli ultimi mesi. La pioggia aveva iniziato a cadere solo negli ultimi giorni, ha affermato ZimParks. Circa la metà della popolazione di ippopotami nella zona, nota come regione centrale dello Zambesi, è stata trovata in cattive condizioni, con ossa pelviche e spine dorsali esposte, il che è segno di malnutrizione o mancanza di cibo adeguato, ha affermato.

