Strano record in Francia: il 3 gennaio si muore di più

Un dato sorprendente emerge dalle statistiche degli ultimi 20 anni in Francia: il 3 gennaio è il giorno in cui si registra il maggior numero di morti. Con una media di 1.900 morti, contro una media giornaliera di 1.600 per il resto dell’anno, questa data si distingue come la più letale, secondo i dati dell’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques). A confermarlo è Vincent Pradeau, presidente del Syndicat national des cardiologues, intervistato da BFMTV.com: “Nei Paesi dell’emisfero Nord, la mortalità per tutte le cause raggiunge un picco all’inizio di gennaio”.

I fattori

L’effetto della fine delle festività

Le festività natalizie rappresentano un momento di tregua e di unione familiare, spesso vissuto come un obiettivo da raggiungere per molte persone in condizioni di salute precarie. Questo desiderio potrebbe contribuire a ritardare il decesso di alcune persone, determinando un aumento dei morti subito dopo la fine delle festività. Inoltre, il 3 gennaio coincide con la ripresa delle attività ospedaliere e delle operazioni chirurgiche programmate, che possono comportare complicazioni mediche.

Gli eccessi alimentari e il freddo

Il periodo delle feste è caratterizzato da pasti ricchi di grassi, sale e alcol, che possono mettere a dura prova il sistema cardiovascolare. Il freddo invernale, che causa vasocostrizione e un aumento della pressione arteriosa, amplifica questi rischi. Secondo Pradeau, l’alcool è un ulteriore fattore di rischio, poiché può provocare disturbi del ritmo cardiaco come la fibrillazione atriale.

Riduzione delle cure durante le feste

Un altro elemento determinante è la “sindrome del 2 gennaio”, ovvero la tendenza a posticipare visite mediche e trattamenti durante le feste. Questo rilassamento, unito a interruzioni nei servizi sanitari dovute alle ferie del personale, può aggravare situazioni di emergenza sanitaria non trattate tempestivamente.

Un confronto significativo

In netto contrasto, il 15 agosto è il giorno meno letale dell’anno in Francia, con una media di 1.410 decessi. Durante i giorni festivi, infatti, si registra una riduzione delle morti, grazie alla diminuzione delle procedure ospedaliere programmate. Anche il giorno di Natale mostra una mortalità inferiore rispetto ai giorni precedenti e successivi.

Un appello alla prevenzione

“Non si devono ignorare sintomi come dolore al petto, palpitazioni, difficoltà respiratorie o perdita temporanea della vista o della parola”, avverte Vincent Pradeau. Il cardiologo invita a consultare immediatamente un medico in caso di segnali sospetti, indipendentemente dal periodo dell’anno.

