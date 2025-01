Stromboli, nuove condizioni geologiche: dalla Regione 100mila euro

MeteoWeb

Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha ottenuto un contributo regionale di 100mila euro per l’indennità “Ceneri vulcaniche” a Stromboli, in seguito agli eventi meteorologici del 18 ottobre e del 6 e 11 novembre. I sopralluoghi tecnici a Stromboli e Ginostra, condotti con funzionari della Protezione Civile, esperti universitari e dell’INGV, hanno evidenziato nuove condizioni geologiche della montagna e un insolito strato di cenere vulcanica indurita. Questo strato favorisce il rapido scorrimento dell’acqua, aumentando la quantità di detriti trascinati a valle rispetto alla normale portata dei torrenti. Gli studi confermano che si tratta di un fenomeno diverso da quello che causò l’alluvione del 2022. Di conseguenza, la nuova richiesta di emergenza prevede interventi più a monte dell’abitato di Stromboli e Ginostra, non inclusi nei lavori precedenti, per far fronte a queste mutate condizioni vulcanologiche e idrogeologiche.

