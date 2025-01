Strumenti democratici per lo sviluppo urbano, ambientale e di benessere sociale: il webinar del CMCC

MeteoWeb

“La crescente complessità nei sistemi urbani (e non) richiede processi decisionali inclusivi che coinvolgano direttamente la cittadinanza e gli attori chiave nella definizione delle politiche locali. Questo webinar esplorerà l’importanza dei processi partecipativi per promuovere la resilienza e lo sviluppo sostenibile, con un focus sulle esperienze concrete del Comune di Bologna e sugli strumenti legali e democratici a supporto di queste pratiche”, è quanto si legge in una nota del Cmcc.

Anna Lisa Boni, Assessore del Comune di Bologna, presenterà l’esperienza dell’Assemblea Cittadina, un innovativo strumento democratico che coinvolge un campione casuale di cittadini per contribuire all’elaborazione e all’attuazione di politiche comunali su temi di rilevanza pubblica. Saranno illustrati i processi partecipativi che stanno trasformando Bologna in un laboratorio di democrazia partecipativa e resilienza urbana.

Veronica Dini, esperto di diritto ambientale e processi decisionali inclusivi, approfondirà il ruolo delle normative e degli strumenti collaborativi nel facilitare la co-creazione di soluzioni per i conflitti ambientali e urbani. Verranno discussi metodi per promuovere la trasparenza, l’inclusione e la gestione condivisa delle risorse, evidenziando il valore delle strategie partecipative nei percorsi di sviluppo urbano e regionale. L’appuntamento è fissato per lunedì 27 gennaio dalle ore 11:00.

