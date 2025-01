Lo strumento LuGRE verso la Luna, Urso: “anno d’oro per l’Italia nello Spazio”

MeteoWeb

“L’Italia ancora una volta protagonista con il primo strumento interamente Made in Italy prossimo a sbarcare sulla Luna, progettato per testare le connessioni nello spazio profondo“: è quanto ha affermato il Ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso, autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali commentando il lancio di LuGRE (Lunar GNSS Receiver Experiment), il ricevitore di navigazione satellitare di ultima generazione, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la NASA. “Con questo esperimento di frontiera e sfidante, che fornirà un contributo significativo alla preparazione delle future missioni lunari – ha aggiunto Urso – si apre quello che si preannuncia un anno d’oro per l’Italia nello Spazio“.

“L’innovativo dispositivo satellitare, progettato e realizzato dalla nostra Qascom per conto di ASI – riferisce il MIMIT – è stato lanciato alle 07:11 (ora italiana) dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. Atterrerà sul suolo lunare all’inizio di marzo e avrà come obiettivo quello di ricevere e inviare i segnali dei satelliti di radionavigazione GPS e Galileo che arrivano dalla Terra e dai dispositivi in orbita“. “La missione odierna – prosegue il Ministero – segue di poche ore il lancio, avvenuto con successo, del test satellite Pathfinder Hawk for Earth Observation della costellazione Iride, realizzato dall’azienda italiana Argotec, che è partito ieri sera alle 20:09 ora italiana dalla base californiana di Vandenberg. Un’operazione, questa, che farà da apripista a Iride, il programma per l’osservazione della Terra realizzato dall’Esa in collaborazione con l’Asi voluto dal Governo italiano e finanziato con i fondi del Pnrr, e alle future missioni lunari internazionali“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.