Allo studio una costellazione italiana di satelliti per telecomunicazioni

MeteoWeb

È allo studio in Italia una costellazione nazionale di satelliti per le telecomunicazioni in orbita bassa. Lo studio di fattibilità, che dovrebbe essere concluso entro l’estate, è stato affidato all’Agenzia Spaziale Italiana dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, come ha reso noto lo stesso Comint dopo Natale. La realizzazione della costellazione – precisa il Comint – è in linea con quanto previsto dal DDL Spazio approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 giugno.

“Il Comitato interministeriale ha incaricato l’Agenzia Spaziale Italiana di elaborare uno studio per definire un livello di ambizione realistico, i costi e il percorso per la realizzazione di una costellazione satellitare nazionale in orbita bassa, in linea con quanto previsto dal DDL Spazio approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 giugno: un pilastro strategico per la competitività economica e tecnologica dell’Italia che offrirà significative opportunità di stimolo per i settori produttivi, sia nel settore aerospaziale che in altri ambiti, con particolare riferimento a PMI e startup”.

Per il Comint, “lo studio avrà il compito di individuare le caratteristiche generali di una possibile costellazione satellitare nazionale capace di rispondere alle esigenze operative e di sicurezza del nostro Paese; saranno, inoltre, delineati il livello dei servizi da offrire, le risorse finanziarie necessarie e una roadmap incrementale per garantire una realizzazione progressiva e sostenibile del progetto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.