Lo studio di fattibilità “Fly!”: la conferenza stampa con John McFall

MeteoWeb

I giornalisti sono invitati a una conferenza stampa ibrida con il Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’ESA, Daniel Neuenschwander, e il membro della Riserva degli Astronauti dell’ESA, John McFall, venerdì 14 febbraio, dalle 10:00 alle 11:00 CET, presso il Centro Europeo degli Astronauti (EAC) a Colonia, in Germania. Durante l’evento, i media riceveranno aggiornamenti sul completamento e il successo dello studio di fattibilità Fly! dell’ESA.

“Annunciato nel novembre 2022 durante il Consiglio Ministeriale tenutosi a Parigi, questo studio innovativo e pionieristico mirava a comprendere e mettere alla prova i limiti imposti dalle disabilità fisiche al volo spaziale umano. Concluso alla fine del 2024, lo studio di fattibilità Fly! ha dimostrato con successo che è tecnicamente possibile far volare una persona con disabilità fisica, come John, in una missione di sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale come membro dell’equipaggio pienamente integrato. Lo studio ha sottolineato la volontà di garantire che l’esplorazione spaziale non sia limitata da vincoli fisici e che ogni individuo possa contribuire alla nostra comprensione collettiva del cosmo e ai benefici del volo spaziale per la vita sulla Terra”, si legge nella nota.

“E adesso? La conclusione dello studio di fattibilità segna l’inizio della prossima fase: Fly! Mission Ready. Questo passaggio è essenziale per realizzare la prima missione a lungo termine per un astronauta con disabilità fisica”, conclude.

Programma

Venerdì 14 febbraio, 10:00 – 11:00 CET

Partecipanti:

Daniel Neuenschwander, Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’ESA

John McFall, Membro della Riserva degli Astronauti dell’ESA & Esperto del progetto Fly!

Jerome Reineix, Responsabile dello studio Fly!

Alessandro Alcibiade, Medico di volo del progetto Fly!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.