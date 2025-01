Sud Sudan, precipita aereo: 18 morti

MeteoWeb

Tragico incidente aereo in Sud Sudan: un velivolo con 21 persone a bordo si è schiantato, provocando la morte di almeno 18 persone, mentre le altre 3 sono in gravi condizioni: lo ha riferito il sito locale South Sudan Eagles Media. “Un aereo con 21 passeggeri a bordo, tra cui il pilota, si è schiantato mentre usciva dal giacimento petrolifero di Unity, uccidendo 18 persone e lasciandone altre 3 in condizioni critiche“, ha scritto il South Sudan Eagles su X.

