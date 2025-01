Suora brasiliana è ufficialmente la persona più anziana del mondo

MeteoWeb

Inah Canabarro Lucas, suora brasiliana di 116 anni e 211 giorni, è diventata ufficialmente la persona più anziana del mondo dopo la scomparsa della giapponese Tomiko Itooka, avvenuta il 29 dicembre scorso. Tomiko era nata appena 16 giorni prima di Suor Inah. Il riconoscimento è stato conferito da Longeviquest, un’organizzazione che documenta i casi di persone che hanno superato i 110 anni di età.

Già lo scorso marzo, Suor Inah, religiosa appartenente all’ordine delle Teresiane, era stata proclamata la suora più anziana al mondo dal Gerontology Research Group. Inoltre, è anche la persona più longeva in Brasile e in tutta l’America Latina. Nata l’8 giugno 1908 a São Francisco de Assis, Suor Inah oggi risiede in un convento delle Suore Teresiane a Porto Alegre, dove continua a rappresentare una testimonianza vivente di fede e longevità.

