Una nuvola gigantesca oscura il cielo: spettacolare supercella cattura l’attenzione | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una gigantesca nuvola ha attirato l’attenzione degli abitanti di diverse città delle province di Sorocaba e Itapetininga, nello stato di San Paolo, in Brasile, nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano la nuvola, apparentemente “contorta”, che ricopre il cielo di città come Alambari, Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, Salto de Pirapora, Sarapuí, Piedade e Tatuí. La Difesa Civile dello Stato di San Paolo spiega che il fenomeno è noto come “supercella“. La nuvola assume la forma di un “tornado” a causa della rotazione del vento al suo interno. “Le supercelle possono produrre forti venti, grandine e pioggia intensa e/o persistente. Questo sistema dura solitamente per alcune ore”, è stato spiegato.

Su Instagram, la Protezione Civile ha segnalato che il fenomeno ha colpito la zona rurale di Sorocaba, precisando che non si sono verificati incidenti gravi.

Secondo un meteorologo della Protezione Civile, le supercelle si formano quando si verifica una situazione di maggiore calore in superficie, con molta umidità disponibile. Questa è l’energia necessaria per alimentare il sistema. Si crea così una corrente d’aria che ruota all’interno della nuvola, creando l’effetto visivo visibile nelle immagini.

Spettacolare supercella spaventa il Brasile

Le immagini dell'enorme supercella nello stato di San Paolo

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.