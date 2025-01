Osservata una supernova record, è 20 volte più massiccia del Sole

MeteoWeb

Eccezionale scoperta astronomica: una supernova di dimensioni straordinarie, una delle più grandi mai osservate, è stata identificata grazie al telescopio spaziale James Webb. Questo evento cosmico risale a circa 11,4 miliardi di anni fa, poco dopo il Big Bang, quando l’universo era ancora giovane. La supernova, denominata “AT 2023adsv”, è stata originata da una stella massiccia, oltre 20 volte più grande del nostro Sole.

La scoperta, presentata durante un incontro dell’American Astronomical Society, è stata il frutto del lavoro di un team di ricercatori guidati dallo Space Telescope Science Institute. Il telescopio Webb, con la sua capacità di osservare lontano nel tempo e nello spazio, ha rivelato che l’esplosione di questa supernova primordiale è stata particolarmente violenta, con un’energia doppia rispetto alla media delle supernove più recenti.

Secondo gli studiosi, le prime stelle dell’universo, diverse da quelle odierne, erano caratterizzate da enormi dimensioni e temperature elevate. La loro vita era breve e terminava in esplosioni catastrofiche, come quella osservata. La natura povera di elementi pesanti nelle prime stelle contribuiva a rendere queste supernove più violente. “Le prime stelle erano massicce, molto calde e producevano esplosioni davvero gigantesche“, ha dichiarato David Coulter, a capo dello studio.

Questa scoperta apre nuove prospettive sullo studio dell’universo primordiale. Tuttavia, per confermare le teorie, saranno necessarie ulteriori osservazioni, che potrebbero essere possibili grazie al telescopio spaziale Nancy Grace Roman, previsto per il 2027. Questo strumento, con il suo ampio campo visivo, sarà in grado di individuare migliaia di supernove simili, aiutando a svelare ulteriori segreti del cosmo primordiale.

