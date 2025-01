Tajani chiama la Serbia: “vogliamo essere vostri ambasciatori a Bruxelles”

MeteoWeb

L’Italia sta “cercando di coinvolgere le istituzioni comunitarie affinché si rendano conto di quanto sia importante accorciare i tempi della vostra adesione” all’Ue. “Insomma noi vogliamo essere anche ambasciatori della Serbia e dei Balcani a Bruxelles”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al terzo business forum Italia-Serbia a Belgrado. La Serbia “è un Paese candidato e noi vogliamo accogliervi il prima possibile nella famiglia dei Paesi che fanno parte della Unione Europea. Questo è un impegno del governo italiano, è un impegno storico dell’Italia che intendo ribadire qui di fronte al presidente Vucic, ma anche di fronte a tutte le imprese serbe che collaborano con l’Italia”, ha proseguito Tajani, sottolineando come il rafforzamento dei legami con Paesi “amici” come la Serbia sia “una delle chiavi per affrontare il tema della competitività che è centrale nell’agenda della nuova Commissione Europea”.

