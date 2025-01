Temperature gelide a Washington, giuramento “indoor” per Trump: 40 anni fa toccò a Reagan

MeteoWeb

Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti, è giunto a Washington per prepararsi alla cerimonia d’insediamento, che si terrà al chiuso a causa delle condizioni meteo. La decisione di spostare il giuramento, che avrebbe dovuto tenersi all’aperto sul National Mall, è stata presa per proteggere la salute e la sicurezza dei partecipanti, un evento che non si verificava da 40 anni.

Accompagnato dalla moglie Melania e dal figlio Barron, Trump è atterrato all’aeroporto di Dulles, in Virginia, poco dopo le 19:00 ora locale. Scesi insieme dall’aereo, Trump ha salutato brevemente i giornalisti e alzato il pugno in segno di vittoria. Con lui sono arrivati anche altri membri della famiglia, tra cui Ivanka Trump con il marito Jared Kushner, ed Eric Trump con la moglie Lara.

Il precedente più recente di una cerimonia al chiuso risale al 1985, quando Ronald Reagan, al suo secondo mandato, fu costretto a spostare il giuramento all’interno a causa di temperature glaciali. In quell’occasione, la colonnina di mercurio segnava -14°C, con venti polari che rendevano rischioso per i partecipanti rimanere all’aperto per ore. Anche allora, la sicurezza pubblica fu il criterio determinante.

