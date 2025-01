Tempesta in Argentina, caos a Gualeguaychú | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta tempesta ha colpito la città argentina di Gualeguaychú (Entre Ríos) nel pomeriggio di sabato, causando ingenti danni. Il fenomeno, che è iniziato poco dopo le 15:30, ha raggiunto l’intensità massima in soli 20 minuti, con venti forti e piogge abbondanti. I venti, che hanno toccato i 77,8 km/h, e i 26 mm di pioggia accumulati, hanno provocato danni materiali, come la caduta di alberi e rami che hanno danneggiato veicoli e abitazioni. A Urquiza al Oeste, le forti raffiche hanno divelto il tetto di un capannone, ferendo lievemente una persona. La tempesta ha anche causato interruzioni nell’elettricità in alcune zone della città. La temperatura è precipitata da 31°C a 21,1°C in soli 30 minuti, creando un drastico cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Nonostante la breve durata, i danni sono stati significativi.

Argentina, tempesta travolge Gualeguaychú

