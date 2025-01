Tempesta Dikeledi: revocata l’allerta rossa a Mayotte

MeteoWeb

A Mayotte, l’allerta rossa sarà revocata oggi alle 15 ora locale, segnando una prima tregua dopo il passaggio della tempesta tropicale Dikeledi. L’arcipelago resta tuttavia sotto pressione: forti piogge e venti intensi continuano a imperversare, alimentati da un fenomeno monsonico atteso nelle prossime ore. Per questo motivo, l’allerta arancione per piogge intense e temporali rimarrà in vigore, consentendo ai servizi governativi di sgomberare le strade e ripristinare la viabilità.

Il sistema di emergenza ha funzionato: oltre 80 centri di accoglienza, aperti grazie alla collaborazione tra prefettura e sindaci locali, hanno ospitato più di 16mila persone, proteggendo la popolazione dagli effetti più devastanti della tempesta. Solo cinque dei 73 ricoveri presso l’ospedale di Mamoudzou e le sue cliniche sono stati direttamente legati al maltempo.

