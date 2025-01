Tempesta Gabri, tra temporali e polveri sahariane: la splendida immagine dal satellite

MeteoWeb

Un’analisi dettagliata dell’immagine satellitare ad alta risoluzione rivela un complesso sistema meteorologico in evoluzione tra la Tunisia e il Canale di Sicilia. Al centro di questo sistema si osserva un minimo di bassa pressione in fase di intensificazione, attorno al quale si sviluppa una struttura frontale ben definita. L’elemento più evidente è l’intensa attività convettiva e temporalesca che caratterizza il Canale di Sicilia. Questa attività risulta particolarmente organizzata lungo il fronte freddo, dove si manifestano i massimi contrasti termo-igrometrici tra l’aria calda sub-tropicale di origine continentale e quella più fredda di provenienza artica.

Nel settore caldo della perturbazione, l’atmosfera si presenta torbida, indicando un fenomeno significativo: una massiccia avvezione di polveri sahariane provenienti dalla Libia. Questo trasporto di particelle desertiche contribuisce ulteriormente alla complessità del quadro meteorologico in esame.

L’avvezione di polvere sahariana ha esercitato un impatto rilevante sulla perturbazione, influenzandone dinamiche e caratteristiche attraverso molteplici processi atmosferici. La presenza del pulviscolo desertico ha introdotto significative modifiche alla struttura atmosferica, creando il cosiddetto strato di aria sahariana (Saharan Air Layer). Questo strato, costituito da aria calda e secca, ha interagito con la perturbazione in modi complessi, aumentando la stabilità atmosferica in alcune aree e limitando lo sviluppo verticale delle nubi. Al contempo, le particelle di polvere hanno svolto il ruolo di nuclei di condensazione, favorendo la formazione di nubi in determinate zone. Tuttavia, l’aria secca associata alla polvere ha spesso contrastato la convezione profonda, influenzando l’evoluzione complessiva della perturbazione.

Gli effetti radiativi della polvere sahariana hanno giocato un ruolo cruciale nel bilancio energetico dell’atmosfera. Le particelle hanno assorbito e diffuso la radiazione solare, determinando un riscaldamento degli strati atmosferici più alti in cui la polvere era concentrata, mentre la superficie sottostante ha subito un raffreddamento. Questa dinamica ha alterato la stabilità verticale dell’atmosfera, contribuendo a modificare il comportamento della perturbazione. Inoltre, le interazioni tra polvere e radiazione hanno influenzato i gradienti di temperatura, portando a variazioni locali della circolazione atmosferica e alterando la distribuzione dei venti associati al sistema perturbato. In alcune aree, l’aumento dei contrasti termici dovuto alla presenza della polvere ha intensificato i venti, soprattutto lungo i margini dello strato di polvere.

L’impatto della polvere sulle precipitazioni è stato altrettanto significativo. In alcune regioni, la polvere ha favorito la formazione di piogge agendo come nuclei di condensazione. Tuttavia, in altre zone, l’aria secca associata alla polvere ha inibito lo sviluppo di precipitazioni intense, evidenziando la dualità del suo ruolo nei processi meteorologici.

La configurazione osservata evidenzia l’interazione dinamica tra masse d’aria di diversa origine e caratteristiche, creando le condizioni ideali per lo sviluppo di fenomeni meteorologici intensi. La presenza del fronte freddo, in particolare, agisce come un potente meccanismo di sollevamento, innescando la formazione di celle temporalesche lungo il suo percorso.

L’immagine satellitare fornisce quindi preziose informazioni sulla struttura tridimensionale dell’atmosfera in questa regione, permettendo di identificare non solo i sistemi nuvolosi, ma anche i movimenti di masse d’aria e la distribuzione di aerosol come le polveri sahariane. Questi elementi sono cruciali per una comprensione approfondita della situazione meteorologica e per la previsione della sua evoluzione nel breve termine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.