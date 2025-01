Tempesta geomagnetica di classe G3: l’aurora boreale esplode nel cielo di inizio anno

MeteoWeb

Il 1° gennaio 2024, la Terra è stata investita da una potente tempesta geomagnetica di classe G3, un fenomeno naturale causato dal passaggio attraverso la scia di una Cme (eiezione di massa coronale) che ha colpito il nostro pianeta il 31 dicembre. Questo evento, che ha destato l’attenzione degli appassionati di astronomia e dei meteorologi, ha avuto un impatto visibile soprattutto nelle zone più settentrionali, ma non solo. Le spettacolari aurore boreali sono state avvistate in località che vanno dal Colorado all’Arizona, con un’apoteosi che ha avuto luogo in Alaska, dove la magia del cielo polare si è unita alla festa di fine anno.

L’evoluzione della tempesta geomagnetica

L’attacco della CME è stato registrato alle 16:21 UTC del 31 dicembre, scatenando inizialmente tempeste geomagnetiche di classe G1, ma con un’intensificazione che ha preso piede nelle ore successive, creando le condizioni per una forte tempesta di classe G3. Inizialmente, non sembrava che l’impatto della CME avrebbe causato grandi disagi. Le prime ore dopo l’incidente hanno visto una calma apparente, un’apparenza che sarebbe cambiata ben presto.

“Che probabilità!” ha dichiarato Petr Horálek, che ha condiviso una foto mozzafiato catturata da Oravska Lesna, in Slovacchia. “La celebrazione del Capodanno di quest’anno è avvenuta in una notte senza luna con un cielo sereno. Pochi minuti dopo l’inizio dei fuochi d’artificio, un’aurora è apparsa nel cielo. Che ottimo inizio d’anno!” La testimonianza di Horálek sottolinea la bellezza di un evento che ha regalato spettacoli straordinari a chi è stato fortunato abbastanza da trovarsi sotto il cielo giusto al momento giusto.

Tuttavia, il vero cambiamento si è verificato quando la Terra ha attraversato una parte più densa della scia della CME, un passaggio che ha intensificato l’attività geomagnetica. I campi magnetici solari, che sono stati trasportati dalla CME, si sono collegati con quelli del nostro pianeta, aprendo una sorta di “fessura” nel campo magnetico terrestre. Il vento solare, un flusso di particelle cariche, ha iniziato a entrare attraverso questa apertura, innescando una forte tempesta geomagnetica di classe G3. In altre parole, la scia della CME ha avuto un impatto molto maggiore del previsto.

La potenza delle aurore boreali

Le aurore boreali sono uno degli spettacoli più straordinari che il nostro pianeta possa offrire. Quando le particelle cariche del vento solare interagiscono con i gas presenti nell’atmosfera terrestre, si verifica una reazione che produce quelle luci danzanti nel cielo notturno, visibili principalmente nelle regioni polari. In questa occasione, l’intensità della tempesta geomagnetica ha generato aurore che si sono spinte ben al di fuori del Circolo Polare Artico, raggiungendo latitudini più basse del solito.

Negli Stati Uniti, ad esempio, le aurore sono state visibili fino al Colorado e all’Arizona, una situazione piuttosto rara che ha stupito gli osservatori. In Alaska, l’evento ha avuto una spettacolare manifestazione a mezzanotte, dando il benvenuto al nuovo anno con un’esplosione di luci verdi e rosa nel cielo notturno. Questi fenomeni non sono solo affascinanti da vedere, ma sono anche un segno tangibile del potente impatto del sole sulla Terra.

Le implicazioni delle tempeste geomagnetiche

Le tempeste geomagnetiche non sono solo belle da osservare, ma possono anche avere conseguenze significative sulla tecnologia che dipende dal nostro campo magnetico. Sebbene in questo caso l’intensità della tempesta sia stata tale da non causare danni gravi a satelliti o infrastrutture tecnologiche, in passato eventi simili hanno messo a dura prova i sistemi di comunicazione e le reti di energia elettrica. I danni più gravi si verificano quando le tempeste geomagnetiche sono particolarmente intense, provocando disturbi nei satelliti, nelle comunicazioni radio e nei sistemi GPS.

In alcuni casi estremi, come la famosa tempesta solare di Carrington nel 1859, una tempesta geomagnetica può addirittura danneggiare i trasformatori elettrici e causare blackout a livello globale. Nonostante l’attuale tempesta G3 non abbia avuto impatti così gravi, è un promemoria delle potenziali vulnerabilità della nostra civiltà tecnologicamente avanzata.

La tempesta geomagnetica e la previsione di ulteriori eventi

Al momento, gli esperti sono ancora monitorando la tempesta geomagnetica in corso. Sebbene le condizioni siano già abbastanza intense, si prevede che la tempesta possa ancora aumentare di intensità nelle prossime ore. Gli avvisi di aurora sono stati emessi per coloro che si trovano nelle aree geografiche più a nord, con la speranza che altri spettacoli di aurore possano essere osservati nei giorni a venire.

In generale, le tempeste geomagnetiche come quella attuale non sono eventi straordinari, ma la loro intensità e le loro conseguenze possono variare. La possibilità che la tempesta attuale si intensifichi ulteriormente è ancora in gioco, il che significa che per chi ama l’astronomia e le aurore boreali, i giorni successivi potrebbero riservare altre sorprese spettacolari. Chiunque si trovi nelle aree interessate è invitato a rimanere sintonizzato per ulteriori aggiornamenti.

La tempesta geomagnetica di classe G3 che ha colpito la Terra a inizio anno non è solo un evento naturale straordinario, ma anche un promemoria della potenza del nostro sole e delle dinamiche che governano l’interazione tra la nostra Terra e l’universo che ci circonda. Sebbene l’intensità dell’impatto sia stata gestibile, l’evidente spettacolarità delle aurore boreali ha regalato uno spettacolo mozzafiato che continuerà a essere ricordato.

