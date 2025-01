Tempesta glaciale sconvolge il Sud degli USA, mai così tanta neve in 130 anni | DATI, FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una tempesta invernale ha sconvolto il Sud degli Stati Uniti, portando accumuli di neve record, ghiaccio e temperature glaciali in regioni non preparate a tali fenomeni. Dopo aver colpito il Texas e il Golfo del Messico, il sistema si è spostato verso Est, investendo il Florida Panhandle, la Georgia, North e South Carolina.

Florida e Costa Orientale, un evento straordinario

A Jacksonville, in Florida, si sono registrati neve, pioggia gelata e accumuli di ghiaccio. L’aeroporto internazionale della città è stato chiuso martedì sera ed è stato riaperto solo mercoledì a metà giornata. Le scuole e gli uffici governativi sono rimasti chiusi. Le autorità locali hanno avvertito i cittadini di rimanere a casa per evitare rischi.

Nelle Outer Banks della Carolina del Nord sono attese nevicate fino a 20 cm di accumulo, accompagnate da venti intensi e condizioni quasi da bufera.

Texas e Sud degli USA: record di neve e freddo eccezionale

Il Texas è stato travolto da un’ondata di aria artica che ha portato neve e ghiaccio in città come Houston, dove sono caduti fino a 10 cm di neve. Per la prima volta nella storia, sono stati emessi avvisi di bufera per diverse contee costiere vicino al confine con la Louisiana.

New Orleans ha registrato nevicate fino a 25 cm in alcune zone, superando di gran lunga il precedente record di 6,8 cm del 31 dicembre 1963. Questo evento raro ha trasformato la città in un paesaggio innevato, portando alla chiusura delle scuole, al blocco delle autostrade e alla cancellazione di quasi tutti i voli dall’aeroporto internazionale Louis Armstrong.

Bufera di neve travolge New Orleans

A Mobile, Alabama, sono caduti 13,7 cm di neve martedì, superando il record giornaliero di 12,7 cm stabilito il 24 gennaio 1881 e avvicinandosi al massimo storico di 15,5 cm del 1895.

L’eccezionalità della situazione ha mobilitato le autorità in tutto il Sud. In Florida, il governatore Ron DeSantis ha annunciato l’utilizzo di spazzaneve, un evento straordinario per uno stato abituato al sole e al caldo. In Louisiana, Baton Rouge ha registrato 20 cm e Lake Charles almeno 12 cm, e fino a 15 cm in alcune aree. Lafayette ha registrato 23 cm.

Una rara tempesta di neve ha trasformato Pensacola Beach, ricoprendo di bianco l’iconica torre dell’acqua a forma di pallone. Con 12-13 cm di neve, questo evento storico ha infranto il record degli ultimi 130 anni.

Incredibile in Florida, la neve imbianca le spiagge di Pensacola

La neve imbianca la Florida, spettacolo a Pensacola

Nevicate e temperature estreme al Nord/Est

Mentre il Sud affronta un’inaspettata tempesta di neve, il Nord/Est degli Stati Uniti si prepara a un’ondata di gelo con accumuli fino a 60 cm di neve vicino ai laghi Erie e Ontario. Il governatore di New York ha dichiarato lo stato di emergenza in almeno 12 contee, mentre temperature glaciali e venti freddi rendono le condizioni estremamente pericolose.

