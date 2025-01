La tempesta Herminia colpisce la Spagna: venti fino a 80 km/h e onde di 10 metri

MeteoWeb

La Spagna è in stato di allerta per il passaggio della tempesta Herminia, che sta causando gravi disagi in molte regioni, soprattutto nel Nord del Paese. Secondo i meteorologi, Herminia porterà venti fortissimi, con raffiche che supereranno i 70-80 km/h in diverse zone della Penisola iberica, e mare molto mosso: onde alte fino a 10 metri sono attese lungo il litorale atlantico settentrionale, mentre sulla costa mediterranea si prevedono onde tra i 3 e i 4 metri.

Il maltempo non si limita al vento e al mare agitato: sono previste anche piogge intense e nevicate a partire dagli 800 metri nel Nord/Ovest e dai 1.200 metri nelle altre aree montuose. L’impatto più forte di Herminia è previsto per oggi, ma i suoi effetti si sono già fatti sentire ieri, con disagi significativi in Galizia, Asturie, Cantabria e Paesi Baschi.

Secondo l’agenzia di stampa EFE, diverse città, tra cui Vigo e Bilbao, hanno registrato cancellazioni di voli, mentre la caduta di alberi ha interrotto strade e linee ferroviarie. A causa di uno di questi incidenti, un agente della Guardia Civil è rimasto ferito in Galizia.

