Tempesta Herminia: nuova allerta meteo nel Regno Unito

Il Regno Unito si trova nuovamente stretto nella morsa del maltempo a causa della tempesta Herminia, che ha già portato forti venti e piogge, causando blackout e inondazioni nel Sud/Ovest dell’Inghilterra. Dopo aver attraversato Spagna e Francia, Herminia ha raggiunto le isole britanniche con un’intensità inferiore rispetto alla tempesta Éowyn, che nei giorni scorsi ha provocato 2 vittime: un uomo di 49 anni in Scozia, colpito da tegole cadute, e un ventenne irlandese nella contea di Donegal, schiacciato da un albero sulla sua auto.

Il Met Office ha emesso allerte meteo di livello giallo, che interessano gran parte dell’Inghilterra, oltre a Irlanda del Nord, Galles e Scozia meridionale. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione, in particolare per quanto riguarda i trasporti. Il servizio ferroviario National Rail ha consigliato ai passeggeri di verificare eventuali interruzioni sulle linee, specialmente in prossimità delle coste. Fortunatamente, al momento non sono segnalati disagi significativi nei voli aerei o nei collegamenti stradali.

