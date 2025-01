Tempesta Herminia, venti di 150 km/h in Spagna: una vittima | FOTO

MeteoWeb

Venti di oltre 150km/h, onde alte circa 10 metri e tanta pioggia: sono alcuni degli effetti di maggior impatto della tempesta Herminia che ha colpito la Spagna, e in particolare le province del nord, nelle ultime 48 ore. Lo rende noto l’Agenzia statale di meteorologia (AEMET). Quattordici comunità autonome della Spagna restano ancora oggi in allerta per il passaggio della tempesta Come riassunto dai media iberici, tra le zone più colpite da questa ondata di maltempo c’è stata la regione nordoccidentale della Galizia. Qui, il governo locale ha attribuito alla situazione meteo la causa indiretta della morte di una persona in un incidente stradale nella località di Amoeiro, mentre i servizi d’emergenza hanno dovuto gestire circa 1.600 segnalazioni di disagi, tra cui interruzioni di strade e ferrovie per alberi caduti e danni alla rete elettrica. Inoltre, un agente della Guardia Civil era rimasto ferito nella giornata di domenica 26 gennaio.

Le forti onde registrate sulla costa basca durante le prime ore della mattina hanno costretto a un’interruzione del traffico durata quasi sei ore sulla N-634, tra Zarautz e Getaria, riferisce Rtve.

Attualmente, restano attive allerte per fenomeni costieri avversi su quasi tutto il litorale atlantico del nord della Spagna.

Maltempo Spagna, forti nevicate nella regione di Murcia

In arrivo la tempesta Ivo

Inoltre, l’AEMET avverte che è previsto il passaggio di una nuova tempesta, in questo caso battezzata Ivo, che potrebbe colpire queste e altre zone del Paese di nuovo con venti forti, mare mosso, pioggia e neve.

