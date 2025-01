La tempesta Herminia travolge la Spagna: Jaén la provincia più colpita | VIDEO

MeteoWeb

La provincia di Jaén, nel Sud della Spagna, è stata la più colpita dal passaggio della tempesta Herminia, che ha generato piogge abbondanti e venti intensi. Secondo i dati del servizio di emergenza 112 Andalucía, sono stati registrati 52 incidenti, rendendo Jaén l’epicentro delle emergenze meteo.

I Comuni più colpiti includono Andújar, Bailén, Úbeda e La Carolina, dove alberi caduti e allagamenti hanno causato disagi sulle principali arterie stradali. Tra le strade più danneggiate figurano la JF-7038 a Santiago Pontones e la A-6050 a Jaén, insieme a numerose altre nella rete provinciale.

Oltre ai venti, che hanno raggiunto velocità fino a 75 km/h, Herminia ha portato piogge significative. La Confederazione Idrografica del Guadalquivir ha registrato accumuli superiori a 60 litri per metro quadrato in aree come Guadalmena, Siles e Santa Elena.

