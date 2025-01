Tempesta invernale storica a Pensacola: neve e freddo intenso in Florida

MeteoWeb

Questa settimana, una rara ondata di freddo e una tempesta invernale eccezionale stanno colpendo alcune aree degli Stati Uniti meridionali, portando temperature pericolosamente basse e, in alcune zone, accumuli di neve. Le condizioni meteorologiche, insolite per queste regioni, richiedono grande attenzione per la sicurezza di persone e infrastrutture.

Nelle Carolinas, l’aria artica ha già iniziato a invadere il territorio, causando un drastico calo delle temperature. In montagna, i termometri scenderanno vicino allo zero, con valori di Wind Chill (temperatura percepita) che toccheranno i -15°C. Nella città di Charlotte, le temperature rimarranno a o sotto lo zero per almeno 72 ore, una condizione che potrebbe causare danni alle infrastrutture, come la rottura delle tubature. Per quanto riguarda le precipitazioni, la neve non sembra essere l’elemento dominante di questa ondata di freddo. Si prevede soltanto una leggera traccia di neve per alcune aree a sud di Charlotte, mentre a nord della città le possibilità di accumulo diminuiscono ulteriormente. Tuttavia, l’evoluzione delle condizioni dipenderà dalla traiettoria della bassa pressione sul Golfo, che potrebbe determinare una netta separazione tra le aree colpite dalla neve e quelle che rimarranno completamente asciutte. Nonostante questo, la vera storia per le Carolinas è il freddo intenso, che richiederà particolari precauzioni.

A Pensacola, nel nord della Florida, la situazione è altrettanto insolita e critica. Un’allerta per tempesta invernale è stata emessa per la prima volta in 11 anni, con la possibilità di accumuli di neve che variano da una lieve traccia a pochi centimetri. I totali di neve saranno maggiori nelle aree interne, mentre lungo la costa si prevede un mix invernale di neve e pioggia congelante nella serata di martedì. Le temperature rappresentano un pericolo significativo per la regione. Il vento porterà la temperatura percepita a valori molto bassi, con Wind Chill che scenderà fino a -10°C o meno, rendendo il freddo pericoloso da stasera fino almeno a mercoledì. Queste condizioni richiedono estrema prudenza, soprattutto per le persone vulnerabili e per chi si trova all’aperto.

Nel complesso, questa ondata di freddo rappresenta un evento eccezionale per il profondo sud degli Stati Uniti. La combinazione di temperature artiche e condizioni invernali insolite sottolinea la necessità di rimanere informati, prendere precauzioni contro il gelo e prepararsi adeguatamente per affrontare questa straordinaria situazione climatica.

