Tempesta di neve in Algeria, centinaia di auto bloccate | FOTO e VIDEO

Una violenta tempesta di neve ha messo in difficoltà diverse regioni dell’Algeria centrale ed orientale, con numerosi veicoli bloccati sulle strade montuose a causa di nevicate intense. La Gendarmeria nazionale e la Protezione civile algerina hanno riferito che venerdì sera centinaia di auto sono rimaste intrappolate nella neve sulle montagne di Chréa, nella provincia di Blida, a sud di Algeri, e in altre località come Tikjeda in Cabilia, Babour a Sétif, Chélia a Khenchela e Souk Ahras nell’est del Paese.

Nonostante gli interventi di soccorso delle forze dell’ordine, della Protezione civile e dei servizi di lavori pubblici, il blocco delle strade è perdurato fino a tarda notte, impedendo la circolazione anche in altre province come Batna, Tebessa e Oum El Bouaghi. La situazione è stata ulteriormente complicata dal comportamento imprudente di molte famiglie, che, nonostante gli avvisi di allerta, si sono avventurate nelle aree montuose durante il fine settimana, attratte dal cielo sereno di venerdì mattina.

La mancanza di una cultura diffusa sull’uso di pneumatici invernali e catene da neve ha aggravato ulteriormente la situazione, con molti automobilisti impreparati a fronteggiare le forti nevicate. Oltre alla neve, fortissime piogge stanno causando inondazioni e frane lungo la costa, in province come Skikda, Jijel e Bejaia. La protezione civile ha lavorato senza sosta per trarre in salvo decine di persone.

Secondo le previsioni meteorologiche, le condizioni avverse continueranno fino a domenica, con piogge abbondanti che interesseranno soprattutto il Centro e l’Ovest del Paese. Inoltre, la neve si sposterà verso il Centro/Ovest e l’ovest, interessando anche le zone montuose superiori ai 1.100 metri.

