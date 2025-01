Violente tempeste in Australia, caos nell’Est: un morto e blackout diffusi | VIDEO

MeteoWeb

Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza in diverse aree dell’Est dell’Australia, colpite da tempeste violente che stanno causando gravi disagi e pericoli per la popolazione. Da 3 giorni, Sydney e altre zone del Nuovo Galles del Sud sono assediate da piogge torrenziali, fulmini e venti che raggiungono i 100 km/h, provocando la caduta di alberi e blackout diffusi.

Secondo il ministro dei servizi di emergenza dello Stato, Jihad Dib, circa 30mila abitazioni sono rimaste senza elettricità, e i servizi di emergenza hanno dovuto gestire oltre 7mila emergenze in tutta la regione. La situazione più critica si registra in 3 aree governative locali, dove è stato dichiarato lo stato di calamità per fornire supporto alle famiglie colpite. Le misure includono la fornitura di alloggi di emergenza, beni di prima necessità, interventi di riparazione e bonifica.

La rete elettrica Ausgrid ha segnalato che 140mila clienti hanno subito interruzioni di corrente mercoledì, con altri 68mila rimasti al buio nei giorni successivi. Tra i danni più gravi, si registra una vittima: un uomo anziano è deceduto quando un albero ha colpito la sua auto a Cowra, a circa 230 km da Sydney.

Tempeste in Australia, fulmini illuminano il cielo di Sydney

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.