Tempeste e temperature polari negli USA, milioni di americani in allerta

Un’ondata di freddo estremo e violente tempeste invernali stanno per colpire gli Stati Uniti, con milioni di residenti dalla Northern Plains fino al Maine che si preparano ad affrontare temperature pericolosamente basse e ingenti nevicate. Le previsioni meteo indicano che il peggio deve ancora arrivare, con numerosi avvisi per tempesta in vigore in molte aree del Paese.

Secondo il National Weather Service (NWS), le allerte per tempeste invernali sono attive in diverse regioni, dal Mid-Atlantic fino al New England. In particolare, nello Stato di New York occidentale, lungo il lago Ontario, si prevedono nevicate intense che potrebbero accumulare fino a 90 cm entro mercoledì mattina. A Oswego, una delle aree più colpite, le autorità locali stanno preparando la popolazione per condizioni estremamente difficili.

Temperature estreme

Marc Chenard, meteorologo presso il centro del NWS a College Park, Maryland, ha dichiarato che circa 70 milioni di americani saranno interessati da avvisi per tempesta nei prossimi giorni. Nelle Northern Plains e nelle Montagne Rocciose, le temperature potrebbero scendere tra -34°C e -48°C, con wind chill che amplificherà la sensazione di freddo. Anche le aree più a Sud, come Oklahoma e Tennessee Valley, subiranno venti gelidi con temperature sotto lo zero.

In Minnesota le autorità hanno esortato i residenti a vestirsi adeguatamente e a portare con sé kit di sopravvivenza durante i viaggi. Kristi Rollwagen, direttore della sicurezza interna e gestione delle emergenze del Minnesota, ha sottolineato l’importanza di mantenere il serbatoio dell’auto pieno e di avere un telefono completamente carico per le comunicazioni d’emergenza.

Freddo artico

Questa nuova ondata di gelo è causata da una perturbazione del vortice polare, una massa d’aria fredda normalmente confinata attorno al Polo Nord. Man mano che l’aria fredda si sposta verso Sud ed Est, porterà temperature sotto la media in gran parte degli Stati Uniti. Nel Midwest e nel Nord/Est, le temperature diurne rimarranno tra i -18°C e i -7°C, con gelate notturne che scenderanno sotto i -20°C.

Anche il Sud degli Stati Uniti subirà conseguenze significative. Da oggi, circa 30 milioni di persone, dalla Texas fino alla Florida settentrionale e a North e South Carolina, registreranno un mix di neve, nevischio e pioggia ghiacciata. Queste condizioni insolite sono attribuite all’aria gelida combinata con un sistema di bassa pressione nel Golfo del Messico, che potrebbe causare nevicate abbondanti e pericolose formazioni di ghiaccio in aree normalmente temperate.

Preparativi e avvisi

In vista delle condizioni estreme, il governatore della Louisiana, Jeff Landry, ha dichiarato lo stato di emergenza, esortando i cittadini a prepararsi e a monitorare costantemente le previsioni. Le autorità locali in tutto il Paese stanno intensificando gli sforzi per garantire la sicurezza della popolazione, con raccomandazioni che includono la limitazione degli spostamenti non essenziali e l’adozione di misure per prevenire l’ipotermia e altri rischi legati al freddo.

