Terremoti, sviluppato un metodo green per edifici più resistenti

L’Università di Sharjah negli Emirati Arabi ha ottenuto l’approvazione di un brevetto per l’invenzione di un nuovo dispositivo che utilizza contenitori pieni di sabbia per dissipare l’energia sismica e proteggere gli edifici dai danni in caso di terremoto. I dispositivi di dissipazione dell’energia sismica non sono una novità, ma il documento del brevetto descrive l’invenzione come unica, poiché si basa semplicemente su contenitori riempiti di sabbia o altro materiale granulare. “Il nostro lavoro – hanno dichiarato gli autori – dimostra il potenziale inutilizzato dei materiali granulari naturali per fornire una soluzione economica e affidabile per la resistenza sismica. A differenza dei sistemi convenzionali, non richiede alimentazione esterna ed è altamente conveniente”.

Secondo il brevetto, “il dispositivo è riempito con un materiale granulare che può essere sabbia, aggregati di diverse dimensioni o sfere di acciaio con diametri specifici. Il contenitore è di qualsiasi dimensione e forma“. Il dispositivo, secondo il documento, funziona assorbendo e dissipando l’energia sismica. Le proprietà naturali della sabbia, o di altri materiali granulari, consentono di spostare e comprimere il contenuto del dispositivo, riducendo efficacemente le vibrazioni.

“Attraverso studi sperimentali – hanno aggiunto gli autori – abbiamo dimostrato che il dispositivo migliora l’efficienza di dissipazione dell’energia e la stabilità strutturale, rendendolo una soluzione accessibile per progetti di costruzione a basso budget e ristrutturati. Il rapporto di smorzamento effettivo è stato stimato tra il 37 e il 75%, che è superiore a molti costosi sistemi di smorzamento passivo”.

