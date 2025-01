Terremoti, Musumeci: “l’Italia si candida a sede per evento sui rischi”

MeteoWeb

L’Italia candidata come Paese ospitante di un evento internazionale dedicato al rischio sismico, per diffondere la necessaria conoscenza sui terremoti, così “ogni cittadino si sentirà meno esposto e più sicuro“: è quanto ha reso noto il Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci, intervenendo all’evento “La Riduzione del rischio da disastri come strumento di crescita e cooperazione” in corso oggi nella sede del Dipartimento della Protezione Civile di via Vitorchiano, a Roma, nel 6° anniversario della morte di Giuseppe Zamberletti, il “padre” della Protezione civile italiana.

Il Ministro ha poi aggiunto che l’Italia “è il Paese europeo maggiormente esposto al rischio terremoto” e un incontro internazionale costituirebbe un momento importante ai fini della percezione del rischio nella comunità..

