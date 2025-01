Terremoto avvertito tra Germania e Paesi Bassi | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Oggi, 3 gennaio 2025, alle 08:07, un terremoto magnitudo 2.4 ha scosso la regione di Kerkrade, situata al confine tra Germania e Paesi Bassi. L’evento sismico è stato avvertito in un ampio raggio, con segnalazioni da città come Aachen, Herzogenrath e Würselen. Secondo il Seismological Institute of Belgium (SIB), il terremoto ha avuto origine a una profondità di circa 5 km, con epicentro situato nei pressi di Kerkrade, nei Paesi Bassi.

La scossa è stata percepita chiaramente in numerosi centri abitati, dove i testimoni hanno riportato movimenti anomali di oggetti come mobili e quadri, tipici dei fenomeni di vibrazione orizzontale e verticale causati da terremoti di bassa intensità. La durata dell’evento è stata di pochi secondi, ma la sua percezione è stata marcata nelle aree vicine all’epicentro.

L’area del Niederrhein Graben, zona geologicamente attiva, è caratterizzata dalla presenza della Feldbiss-Störung, una delle principali fratture tettoniche che attraversa la regione. Queste fratture, collegate ai processi di estensione crostale, sono la causa principale di attività sismica locale.

