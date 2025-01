Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: epicentro in mare

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 1.9 è stato registrato ai Campi Flegrei alle 17.04 di oggi, giovedì 2 gennaio. Secondo l’Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell’INGV, l’epicentro è stato in mare, in prossimità della spiaggia di Lucrino nel comune di Pozzuoli, a una profondità di 2,7km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione in prossimità dell’epicentro, senza danni a persone o cose.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.9 ± 0,3 localizzata in prossimità della spiaggia di Lucrino”, scrive in una nota il Comune di Pozzuoli. “Il sisma si è prodotto alle 17:04, ora locale, (UTC 16:04) alla profondità di 2,7 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree costiere”.

