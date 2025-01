Terremoto di magnitudo 6.2 colpisce le Isole Georgie del Sud

MeteoWeb

Un potente terremoto di magnitudo Mwp 6.2 ha colpito la zona delle Isole Georgie del Sud e Sandwich Meridionali (South Georgia & the South Sandwich Islands) il 1 gennaio 2025, alle ore 14:48:29 (ora italiana). L’evento sismico è avvenuto in una zona remota dell’Oceano Atlantico meridionale, a una profondità di 93 km, con epicentro localizzato a circa 54° di latitudine sud e 26° di longitudine ovest, nelle vicinanze delle isole disabitate che fanno parte di un arcipelago britannico. Non si segnalano danni a persone o cose.

