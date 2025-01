MeteoWeb

Una scossa di terremoto si è verificata alle 16:34 di oggi, mercoledì 15 gennaio, in Emilia Romagna. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 3.5 con epicentro a Finale Emilia, in provincia di Modena, vicino al confine con il Veneto. La scossa è avvenuta ad una profondità di 8km. Non si registrano danni a persone o cose.

