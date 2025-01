MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Friuli Venezia Giulia alle 14:51 di oggi, domenica 12 gennaio. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 4 con epicentro ad Ampezzo, in provincia di Udine. Il terremoto si è verificato ad una profondità di 8km. La scossa è stata avvertita anche ad Udine. Al momento, non si segnalano danni a persone o cose.

Il 10 gennaio, un altro terremoto di magnitudo 3.6 ha scosso la stessa zona.

