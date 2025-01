Terremoto di magnitudo 5.2 al largo della Grecia | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato questa sera alle ore 21:38 italiane al largo della Grecia, in un’area marina. L’evento sismico è avvenuto a una profondità di circa 12,1 km, secondo i dati preliminari forniti dagli istituti di sismologia. L’epicentro si trova in una zona a elevata attività sismica, tipica della regione greca. Questo tipo di eventi è comune nell’area e viene monitorato attentamente dalle autorità locali e internazionali per garantire la sicurezza della popolazione.

Al momento non sono stati riportati danni a persone o infrastrutture. Gli esperti continuano a monitorare la situazione per eventuali scosse di assestamento che potrebbero seguire l’evento principale. I sistemi di monitoraggio avanzati e le infrastrutture antisismiche contribuiscono a ridurre al minimo i rischi per la popolazione.

