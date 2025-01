Terremoto Messico: 329 repliche nel Michoacan dopo il forte sisma

MeteoWeb

Il Servizio sismico nazionale del Messico (SSN) ha registrato 329 repliche in seguito al terremoto di magnitudo 6.4 registrato alle prime ore del giorno nello stato occidentale di Michoacan, che, secondo le autorità, non ha causato alcun danno. Il terremoto è stato segnalato alle ore 2:32 (8:32 GMT) a 47 chilometri a sud-ovest del comune di Coalcoman, Michoacan, a una profondità di 10km e ha attivato l’allerta sismica in alcuni comuni di Città del Messico. Secondo i rapporti comunali, statali e del Coordinamento Nazionale della Protezione Civile (CNPC), il terremoto è stato avvertito negli stati di Colima, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Guanajuato e nello Stato del Messico.

Il 19 settembre 1985 si registrò il terremoto più distruttivo della storia del Paese, di magnitudo 8.1, con epicentro nell’Oceano Pacifico, sulla costa del Michoacan, ed effetti nel centro, sud e ovest del Paese, con un bilancio ufficiale di 3.192 vittime, anche se alcune organizzazioni stimano il numero a oltre 20.000.

