Terremoto in Papua Nuova Guinea, epicentro in mare

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 5.4 ha scosso la Papua Nuova Guinea, con epicentro in mare, nella parte nordorientale del Paese. Al momento non si segnalano danni e non è previsto rischio tsunami. Il terremoto è avvenuto alle 12:47 ora locale (02:47 ora italiana), con epicentro a a 62 km a Nord/Ovest da Rabaul, nella provincia di East New Britain, secondo lo United States Geological Survey.

La Papua Nuova Guinea è situata sulla cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, un’area di grande attività sismica e vulcanica che è scossa da circa 7mila terremoti all’anno, la maggior parte dei quali moderati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.