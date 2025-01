MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata registrata in Puglia alle 15:56 di oggi, venerdì 3 gennaio. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 3, avvenuta ad una profondità di 28km. L’epicentro è stato individuato 8km a est di Minervino Murge, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Non sono segnalati danni a persone o cose.

