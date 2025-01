Thailandia: emergenza smog a Bangkok, chiuse centinaia di scuole

MeteoWeb

È allarme smog a Bangkok: la pessima qualità dell’aria ha costretto oggi alla chiusura di più di 350 scuole, oltre 100 in più rispetto al giorno precedente. “L’amministrazione metropolitana di Bangkok ha chiuso 352 scuole in 31 distretti a causa dell’inquinamento atmosferico“, hanno spiegato le autorità cittadine della capitale thailandese. I residenti sono stati incoraggiati a lavorare da casa e a limitare l’uso dei veicoli in città. Stamattina l’organizzazione di monitoraggio della qualità dell’aria IqAir ha classificato la capitale della Thailandia come la 7ª città più inquinata al mondo. In questo periodo dell’anno l’inquinamento atmosferico raggiunge il picco nel Paese asiatico a causa dell’aria fredda e stagnante che non consente la dispersione di smog e fumo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.