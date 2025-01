Anno nuovo, vita nuova: trapianto di polmone doppio a Capodanno a Torino

MeteoWeb

Un Capodanno davvero speciale per un uomo torinese di 65 anni, che, invece di festeggiare come la maggior parte delle persone, ha ricevuto il dono di una nuova vita grazie a un trapianto di polmone doppio. La sua storia inizia con la chiamata che cambia tutto: mentre molti si preparano a brindare alla fine dell’anno, lui si prepara a un destino ben diverso.

Non partecipa alla festa in piazza, né ad una cena con gli amici. Il suo Capodanno lo trascorrerà all’ospedale Molinette di Torino, dove gli comunicano che un potenziale donatore è compatibile con lui. Da tempo soffre di grave insufficienza respiratoria causata da broncopneumopatia ostruttiva, una malattia polmonare che gli impedisce di godersi la vita come una volta. In lista per il trapianto di polmone doppio da maggio 2024, quest’uomo non sa ancora che quella notte di San Silvestro gli riserverà una sorpresa incredibile.

“Il 2025 può finalmente arrivare iniziando da subito all’insegna di una nuova vita,” spera con il cuore pieno di speranza, e proprio così accade. Il donatore, un uomo quarantenne sardo, risulta idoneo e compatibile. Inizia così una corsa contro il tempo per prepararlo all’intervento che cambierà la sua vita. Mentre il nuovo organo si fa strada verso la sala operatoria, l’uomo si addormenta, pronto a riceverlo.

Il trapianto, che avviene presso la sala operatoria della Cardiochirurgia delle Molinette, è il risultato di un lavoro straordinario e della generosità di una famiglia che ha acconsentito alla donazione degli organi di un giovane. L’organizzazione impeccabile della macchina dei trapianti, che ha visto il coordinamento tra il Centro Nazionale Trapianti, il Centro di coordinamento trapianti della Regione Piemonte, la Regione Sardegna e il Programma di Trapianto di Polmone, ha permesso che tutto andasse per il meglio.

“La famiglia del donatore ha compiuto un gesto di grande umanità,” commenta il dottor Giuseppe Feltrin, direttore del Centro Nazionale Trapianti, che ha coordinato l’operazione insieme al dottor Federico Genzano Besso e al dottor Lorenzo D’Antonio.

Il prelievo degli organi è stato eseguito dalla dottoressa Cristina Barbero, coadiuvata dalla dottoressa Giulia Agostini, mentre il trapianto vero e proprio è stato effettuato dal professor Massimo Boffini insieme alla dottoressa Erika Simonato e al dottor Gerlando Mallia, sotto la supervisione dell’anestesista dottor Federico Canavosio.

Quella notte di Capodanno ha quindi portato un inizio di vita nuova, grazie al dono di un cuore generoso e all’efficienza di un sistema sanitario che continua a fare la differenza.

