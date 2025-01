Trasfusioni di sangue infetto: familiari della vittima risarciti dopo 49 anni

MeteoWeb

Un risarcimento di 310mila euro è stato recentemente riconosciuto agli eredi di un uomo di Imperia, deceduto a seguito di una grave patologia epatica contratta dopo aver ricevuto trasfusioni di sangue infetto nel 1975, presso un ospedale in provincia di Savona. Il caso si è chiuso a fine 2024 con un accordo transattivo tra il Ministero della Salute e la famiglia della vittima, assistita dall’avvocato Domenico Carotenuto di Boscotrecase (Napoli) e dal medico legale Nicola Maria Giorgio della società AP Risarcimento & Consulenza. L’uomo, ricoverato per un intervento chirurgico, aveva ricevuto sacche di sangue che, a causa di controlli all’epoca insufficienti, si rivelarono infette. In quel caso, il paziente contrasse una malattia epatica degenerativa, che lo portò al decesso nel 2019, dopo anni di sofferenze.

Nonostante i fatti risalgano a quasi cinquant’anni fa, la famiglia della vittima ha potuto ottenere giustizia grazie all’accurata ricostruzione medico-legale, che ha dimostrato il nesso causale fra le trasfusioni effettuate nel 1975 e la successiva malattia epatica, ottenendo così un risultato significativo per gli eredi della vittima. Dopo due anni di processo presso il Tribunale di Genova, è stata accettata una proposta conciliativa che ha consentito agli eredi – la moglie e le tre figlie del defunto – di ricevere rapidamente il risarcimento di 310mila euro. L’importo, calcolato secondo le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2022, è stato transatto per evitare ulteriori lungaggini giudiziarie, garantendo così una chiusura veloce e soddisfacente per entrambe le parti. “Questa transazione – spiega l’avvocato Carotenuto –rappresenta un esempio significativo di come sia possibile ottenere giustizia anche per vicende tanto datate”.

