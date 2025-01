Nuovo metodo stima il trasporto di acqua dolce atlantica attraverso le latitudini

MeteoWeb

I ricercatori dell’Institute of Atmospheric Physics dell’Accademia cinese delle scienze e dell’Università di Xiamen hanno sviluppato un metodo indiretto per stimare il trasporto di acqua dolce meridionale atlantica (AMFT) a varie latitudini. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters. L’oceano, che contiene il 97% dell’acqua della Terra, svolge un ruolo cruciale nel ciclo globale dell’acqua. Scambia acqua dolce con l’atmosfera, la terraferma e la criosfera e questi scambi si riflettono direttamente nei cambiamenti nella salinità dell’oceano. Di conseguenza, le variazioni nella salinità dell’oceano sono spesso rappresentate come cambiamenti nell’acqua dolce dell’oceano negli studi teorici. Questo approccio fornisce un quadro unificato per stimare il ciclo dell’acqua della Terra e comprendere le dinamiche del sistema idrico globale.

La ridistribuzione dell’acqua dolce negli oceani, principalmente guidata dal trasporto di acqua dolce, è una parte cruciale del ciclo dell’acqua della Terra. L’Oceano Atlantico, in particolare, svolge un ruolo significativo perché i cambiamenti nei livelli di acqua dolce nell’Atlantico settentrionale subpolare possono non solo riflettere gli scambi regionali di acqua dolce, ma anche avere un impatto sulla circolazione oceanica globale.

Tuttavia, le attuali osservazioni di AMFT sono limitate ad alcune latitudini specifiche (tra 26°N e circa 55°N) a causa degli elevati costi associati all’istituzione di array di osservazione. Questa copertura limitata ostacola significativamente la comprensione dei cambiamenti in AMFT e dei meccanismi alla sua base.

Lo studio

I ricercatori hanno affrontato il bilancio di acqua dolce dell’oceano analizzando il contenuto di acqua dolce dell’oceano, che è derivato dalla salinità dell’oceano, insieme al flusso di acqua dolce superficiale (precipitazione ed evaporazione) e AMFT a 26,5°N (array RAPID).

I cambiamenti nel contenuto di acqua dolce dell’oceano sono influenzati dal flusso di acqua dolce superficiale e dalla convergenza di AMFT. Pertanto, AMFT può essere calcolato sottraendo il flusso di acqua dolce superficiale dai cambiamenti nel contenuto di acqua dolce dell’oceano. Utilizzando questo metodo, è stato ricavato l’AMFT mensile nell’intervallo da 34°S a 66°N per gli anni dal 2004 al 2020.

La climatologia, la variabilità interannuale e le tendenze dell’AMFT sono analizzate in base alle nuove stime. Dal punto di vista climatologico, l’AMFT si estende verso sud tra 18°S e 34°S, mentre si estende verso nord da 18°S a 66°N.

Su scala interannuale, l’AMFT mostra distinte variazioni nelle regioni tra 34°S e 40°N e da 40°N a 66°N. Queste variazioni possono essere attribuite a cambiamenti nei driver dell’AMFT in queste aree.

Inoltre, una scoperta degna di nota della nuova stima è che l’AMFT ha mostrato una tendenza di intensità crescente man mano che ci si sposta verso nord attraverso diverse latitudini dal 2004 al 2020, anche se la serie temporale è relativamente breve. Tuttavia, la forza di questa tendenza varia in base alla latitudine, portando ad aree sia di convergenza che di divergenza in AMFT. Questi schemi di convergenza e divergenza hanno un impatto sull’accelerazione dei cambiamenti nel contenuto di acqua dolce dell’Atlantico.

Questo metodo affronta efficacemente la copertura limitata dell’array osservativo e fornisce dati preziosi per una comprensione più approfondita dei cambiamenti dell’AMFT dovuti al riscaldamento globale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.