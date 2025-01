Trovati i resti dell’aereo caduto in Colombia

MeteoWeb

Le autorità colombiane hanno individuato i resti di un piccolo aereo, un Cessna 402, scomparso mercoledì mentre effettuava un volo tra le città di Juradó e Medellín con a bordo 10 persone. Secondo quanto comunicato dall’Aeronautica civile colombiana in una nota ufficiale, l’aereo è stato localizzato nel comune di Urrao, nel dipartimento di Antioquia, grazie alle operazioni di ricerca condotte da un elicottero. Ora, squadre composte da funzionari dell’Aeronautica civile, della Forza aerospaziale colombiana, della Difesa civile e del governo di Antioquia stanno lavorando per raggiungere il luogo preciso in cui si trovano i resti del velivolo e avviare il recupero dei corpi.

