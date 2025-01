Trump annuncia dazi del 25%: i provvedimenti contro due Paesi

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato giovedì che firmerà presto un ordine esecutivo per imporre dazi del 25% su Canada e Messico. Il presidente ha più volte minacciato di imporre dazi su prodotti provenienti dai due Paesi, principali partner commerciali degli Stati Uniti. “Annuncerò dazi su Canada e Messico a causa del fentanyl”, ha dichiarato.

L’ufficio del Primo Ministro canadese, Justin Trudeau, non ha rilasciato commenti immediati sulla dichiarazione di Trump. Anche il Ministero dell’Economia del Messico non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Questa nuova minaccia commerciale arriva in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e i suoi vicini, con Washington che esercita sempre più pressione su Ottawa e Città del Messico per contrastare il traffico di droga e l’immigrazione irregolare.

L’imposizione di dazi sul petrolio potrebbe avere ripercussioni significative sui mercati dell’energia e sulle relazioni economiche tra i tre Paesi, già messi alla prova negli ultimi anni da negoziati commerciali difficili.

