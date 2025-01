ValueTrump: la criptovaluta ‘meme’ di Donald Trump conquista il mercato

MeteoWeb

La ‘moneta meme’ presentata sulle pagine social del presidente eletto

Donald Trump, il presidente eletto degli Stati Uniti, ha lanciato la sua criptovaluta, chiamata ‘value Trump’. Gli acquisti si sono subito scatenati e la capitalizzazione della moneta è impennata a diversi miliardi di dollari. La cosiddetta moneta ‘meme’, progettata per sfruttare la popolarità di una persona, di un movimento o di un trend virale su internet, è stata annunciata da Trump sulla sua piattaforma Truth Social e su X. Le ‘monete meme’ non hanno valore economico o transazionale e sono spesso viste come mezzi per scambi speculativi.

“Questa ‘Trump meme’ celebra un leader che non si tira indietro, a prescindere dalle probabilità”, afferma il sito ufficiale della moneta, che fa riferimento al tentativo di omicidio contro il repubblicano nel luglio 2024. Nelle ore successive al lancio notturno, la comunità cripto si è interrogata sulla legittimità della moneta valueTrump e sul suo effettivo legame con il presidente eletto, nel timore di una truffa. Il fatto che gli annunci siano arrivati sui canali ufficiali di Trump sembra aver rassicurato il mercato, così come il fatto che il presidente eletto in passato abbia utilizzato una delle società dietro al progetto, la Cic Digital Llc, per vendere token non fungibili (Nft). A metà mattina di sabato, la capitalizzazione di mercato di valueTrump ammontava a quasi 6 miliardi di dollari. Né Trump né la società che gestisce il lancio, la ‘Fight Fight Fight Llc’, hanno dato dettagli su quando ha guadagnato il lotto iniziale.

Il sito ufficiale della moneta afferma che sono state emesse 200 milioni di ‘monete meme’, mentre ‘Fight Fight Fight’ parla di altri 800 milioni che verrebbero aggiunti nei prossimi tre anni. Inizialmente contrario alle criptovalute, Trump ha cambiato idea durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2024, diventandone un sostenitore e promettendo di sviluppare il settore, allentando le regole. Prima di questo nuovo annuncio, lo scorso ottobre degli imprenditori legati a Trump avevano lanciato una piattaforma crypto chiamata ‘World Liberty Financial’.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.